İnce beklentiyi yükseltti: Çok büyük bombalar açıklayacağım

CHP’li Muharrem İnce, yarınki basın toplantısında ‘bomba şeyler’ açıklayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP’nin olağan kurultayında umduğunu bulamayan İnce’nin yeni parti kuracağı iddia edilmişti. Partinin 2018’de cumhurbaşkanı adayı gösterdiği siyasetçi, ‘yeni parti kurmayacağını, hareket başlatacağını’ dile getirmişti.

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İnce, yarın düzenleyeceği basın toplantısı öncesi Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya açıklamalarda bulundu.

İnce, şunları söyledi: “Nagehan hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size. Aslında şu an kimseye demeç de vermiyorum ama sizin telefon ettiğinizi görünce nezaketen açtım.”