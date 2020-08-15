İnce: Bahçeli’nin hakkımdaki yorumları hükümsüzdür

CHP’li Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkındaki yorumlarının ‘hükümsüz’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Bir süredir yeni parti kuracağına dair spekülasyon yapılan CHP’li Muharrem İnce bugün Ankara’da basın toplantısı düzenlemiş, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıklamıştı.

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Bahçeli, Muharrem İnce’nin ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ne ilişkin, “4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır“ demişti.

İnce, bugün Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Sayın Devlet Bahçeli ‘Muharrem İnce CHP içinde Atatürk’e dönüşü başlatacaktır’ dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk’e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk’e beddua eden Diyanet İşleri Başkanı’nı görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür.”