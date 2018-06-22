İnce Ankara’daydı: Zafer muhteşem olacak, sakın moral bozup sandıkları terk etmeyin

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara mitinginde konuştu.

İnce’nin Tandoğan Meydanı’nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

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Küllerimizden yeniden doğduğumuz şehir Ankara. Bundan daha sıkışık bir miting görmedim. Pazar sabahı geç kalmayın. Okulların bahçesinde yatın cumartesi akşamı. Pazar günü acıkmayın. Pazar günü uykunuz gelmesin. Oyunu kullandıktan sonra oradan ayrılma. Sonra ilçe seçim kuruluna.

Anadolu Ajansı, TRT ve YSK. Bu üç kurumun yöneticilerini yargıya göndereceğim.

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Ankara’da broşür dağıtmışlar bugün. Bunlar bırak Müslüman olmayı. Bunlar insan bile değil. Bu bildirilerin benim ve CHP ile hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar paçavradır.

Erdoğan ile benim aramda bir köprü polemiği var. Ben dedim ki Demirel’in yaptığı 1. köprüden 11 liraya geçiyoruz, gidiş-geliş. Erdoğan’ınkinden 114 liraya geçiyoruz. 114 gidiş, 114 geliş 220 lira. Demirel’in yaptığı köprü bayramlarda bedava, Erdoğan’ınki parayla. Demirel’in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor, Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Gerçekten zavallı. Bana diyor ki “Paran varsa geç”. Erdoğan ben milletvekiliyim. Benim param var da kamyoncu nasıl geçecek? Yakında “Parası olan yaşasın” derse şaşırmayın.

Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere vereceğim. Bu artık halkın adamı değil. 2002’deki Erdoğan değil artık o. Yorgun Erdoğan.

Erdoğan Türkiye’yi Washington’dan, Brüksel’den yönetiyor. Ben Ankara’dan yöneteceğim Ankara’dan. Bu seçimde herkes kazanacak. Bu seçimde solcular, muhafazakarlar, Kürtler, Aleviler, başı kapalılar, başı açıklar, kadınlar, erkekler, gençler kaybetmeyecek.

Sen Atatürk Orman Çiftliği’ne saray yaptın, ne millet bahçesi!

(Ak Saray’a bakarak) Erdoğan cesaretin, yüreğin, bilgin varsa yarın karşıma çık, televizyonda tartışalım.

Üzüldüğüm bir şey var. Utanmıyorlar. Soğan doları geçmiş hala ‘Ustayım’ diyor.

Gece olmaz seçim yasaklarından ama akşamüstü olur. Bak sana son teklifim. Yarın büyük İstanbul mitingim var. Ankara’da olmuş 2 milyon kişi, İstanbul’da 5 mi, 6 mı olur bunu bilmiyorum. İstersen yarın mitingimi bile iptal ederim senin için. Gel, karşıma çık, bir televizyonda tartışalım.

Yandaş medyayı boşverin siz. Onlar pazartesiden sonra bu garibanın kapısını çalacaklar, siz merak etmeyin.

YSK, AA, TRT anayasal suç işliyorlar. TRT, Erdoğan’ı 181 saat göstermiş. Muharrem İnce’yi 15 saat, Meral Akşener’i 3 saat, Karamollaoğlu’nu 1 saat, Demirtaş’ı 32 dakika, Perinçek’i 38 dakika göstermiş. Birini 181 saat, öbürünü dakikayla gösteriyorsun. Seni yargılamayacağız da kimi yargılayacağız!

Erdoğan gelirse ne olur, İnce gelirse ne olur. Erdoğan gelirse piyasalarda panik artar, faizler, dolar yükselir. Beton ekonomisi devam eder, Suriyeliler gelmeye devam eder. Zevk, şatafat, debdebe devlette devam eder. Telefonlar dinlenir. Korku düzeni devam eder. Erdoğan gelirse kindar nesiller yetiştirir.

İnce gelirse üretim artar, faiz düşer, dolar düşer. Kardeş nesiller yetişir, Suriyeliler evine döner, beyin göçü durur, mutfak nefes alır mutfak.

Pazartesi sabahı bir iş daha çıktı bana, terziye uğramam lazım. Tam yedi kilo vermişim. Pantolonlar düşüyor.

(Sahnenin yakınına gelen gelin ve damata) Numaralarını alın. Cumhurbaşkanı olduğumda evlerine kahve içmeye gideceğim.

Yeni dönemde korkmayan bir Türkiye olacak. Öğrenciler, kadınlar, işadamları korkmayacak. Her yılbaşında üç hesap vereceğim. Bir, yıllık icraatımın hesabını vereceğim. İki, cumhurbaşkanı olarak yaptığım harcamaların hesabını vereceğim. Üç, kişisel harcamalarımın hesabını vereceğim size. Camiye, okula ve kışlaya siyaset asla girmeyecek.

Ankaralılardan gizlemeye gerek yok. 1’nci Meclis’in önüne hazır olun. Zafer muhteşem olacak. Anadolu Ajansı, yandaş kanallar yalan yanlış bilgi verebilir. Sakın moral bozup sandıkları terk etmeyin.”