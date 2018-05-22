İnce, Albayrak’a baktı ‘galibiyeti gördü’: Kazanacak olsa ‘damadı’ aday yapar mıydı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da damadı olan Bakan Berat Albayrak’ı kastederek “Damat milletvekili listesindeyse, kesinlikle kaybedeceklerini düşünüyorlar. Kalacaklarından emin olsalar, damadı milletvekili adayı yapar mıydı? Bakan yapabilmek için milletvekili listesine sokmazdı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday gösterilmişti.

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Düzce’deki mitingini tamamlamasının ardından Bolu’ya doğru yola çıkan İnce, otobüste gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce gazetecilere “Tayyip Erdoğan’a sorabildiğiniz soruları bana sorun… Ona soramıyorsanız bana da sormayın” dedi.

Cumhuriyet’in canlı yayından aktardığına göre 24 Haziran’dan sonrası için çalışmaya başladığını belirten İnce, “Şu an benim derdim, 24 Haziran’dan sonra enkaz devralacağım. Onu nasıl toparlarım diye çalışmaya başladım” diye konuştu.

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İnce ayrıca, iktidarın, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybedeceğini savundu. Gerekçesiniyse, Bakan Albayrak’ı kastederek şöyle açıkladı: “Damat milletvekili listesindeyse, kesinlikle kaybedeceklerini düşünüyorlar. Kalacaklarından emin olsalar, damadı milletvekili adayı yapar mıydı? Bakan yapabilmek için milletvekili listesine sokmazdı.”