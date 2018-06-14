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Yaramazlara biraz batar!

İnce, Akşener ve CHP’den sonra: Erdoğan ve AKP de TRT’ye çıkmıyor

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP, TRT’de propaganda konuşması yapmayacak.


Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre AKP kurmayları, kararın gerekçesini, Erdoğan ve Başbakan Binali Yaldırım’ın ‘yoğun seçim programları nedeniyle çekime zaman ayıramayacak olması’ olarak açıkladı.

İnce ve Akşener yok

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapmayı reddetmişti. CHP de, TRT’nin tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını açıklamıştı.

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Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak.

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