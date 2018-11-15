İnce adaylık için ‘önseçim’ koşulunu ‘revize etti’: Eğilim yoklaması da olabilir

CHP’li Muharrem İnce, yerel seçimlerde aday olabilmesi için ortaya attığı ‘önseçim‘ şartını ‘eğilim yoklaması’ olarak değiştirdi.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı, yerel seçimlerde İstanbul belediyesi için aday olmasının önseçim olması koşuluyla mümkün olabileceğini söylemişti.

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Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını tekrar yanıtlayan İnce yerel seçimlerin çok önemli olduğunu dile getiren, “Benim söylemim net. Bir kimse kurtarıcı değildir. Bu yerel seçimler demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabilir ya da geri almaya başlayabilir” diye konuştu.

İnce daha önce ‘önseçim‘ olarak telafuz ettiği adaylık konusunu da bu kez şöyle açtı: “Benim teklifim sandık konulmasıdır. Önseçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir. 39 ilçeye sandık konulur, üyeler gider oyunu kullanır. Arkadaşlarımız rakibimiz değil, arkadaşımız. Kim isterse müracaat eder. İstanbul belediye başkanlığının müracaatı olmaz. AK Parti’den, Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyorsak sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim.”