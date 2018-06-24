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Yaramazlara biraz batar!

İnce: AA manipülasyon yapıyor, asla sandıkları terk etmeyin

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, asla sandıkları terk etmeyin” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın verileri göre şimdiye kadar sandıkların yüzde 40’ı açılırken, Tayyip Erdoğan yüzde 57.02, Muharrem İnce yüzde 28.31, Meral Akşener yüzde 7.44, Selahattin Demirtaş yüzde 6.11, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.93, Doğu Perinçek ise yüzde 0.19 oy alıyor.

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CHP’nin verilerinde ise Erdoğan yüzde 46.58, İnce yüzde 40.35 olarak görülüyor. Bu sonuçlar 10 bin sandığa ait. Toplam sandıkların yüzde 5.5’ine denk geliyor.

AA ile CHP arasındaki uyumsuzluk olması üzerine tweet atan İnce, “Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin” dedi.

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