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Yaramazlara biraz batar!

İnce, 1’nci Meclis’in önünde: 51 günlük seferberlik, 01.30’da mitinglerimiz olacak

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 1’nci Meclis önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi: “51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 01.30’de mitinglerimiz olacak.”

Fotoğraflar: Hürriyet/Selahattin Sönmez

Bu sabah adaylığı açıklanan İnce, konuşmasında, “Geleceğimizi geri alacağız” dedi.

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Cuma namazının ardından 1’nci Meclis’in önüne giden İnce, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

Bir kez daha “Ben geleceğimizi geri almak istiyorum” diyen İnce, şöyle devam etti: “Bu milleti bir araya getirmeye geldim. Ben bu milletin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Gençler ve kadınlar sizinle birlikte kazanacağım. 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 01.30’da mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak yok. Sloganımız mazeret yok marifet var.”

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GATA’da tedavisine devam eden Deniz Baykal’ı ve babasının mezarını ziyaret edeceğini aktaran İnce, “Yarın Yalova’da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Ver bakalım şuradan İzmir Marşı’nı…” dedi.

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