‘İnanılmaz bir sahneydi’: Yazar Cündioğlu motordaki intiharı denize atlayarak önledi

Yazar ve düşünür Dücane Cündioğlu, Bostancı’dan Büyükada’ya giden motordan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan adamı peşi sıra atlayıp Sahil Güvenlik botuna çekerek kurtardı.

Bostancı-Heybeliada-Büyükada motorunda dün saat 15.50’de kalkan motorda 40-50 yaşlarında bir adam, kendini denize attı. Yolcular panikle motorun kıyısına koştu.

Reklam

‘Hakikaten inanılmaz bir sahneydi’

Ayakkabılarını ve kıyafetlerini çıkaran Cündioğlu denize atladı. İki motor personeli de suya atlayıp yurttaşı kıyıya çekmeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan şahıs Sahil Güvenlik botuna çıkarıldı.

Cündioğlu’nun bir öğrencisi olayı Twitter’da şöyle anlattı: “Bugün çok ilginç bir olay yaşadım: Dücane Hoca’yla birlikte 15.50 Ada motoruyla Bostancı’dan Büyükada’ya giderken denizin ortasında adamın biri intihar amacıyla denize atladı. Motor adamı aramak için geri döndü. Adam denizde batıp çıkarken bir de ne göreyim, bir tayfanın ardından Dücane Hoca da denize atlamasın mı? İkisi su yutmaktan ölmek üzere olan adamı ite çeke, oraya gelen bir balıkçı kayığına taşıdılar. Motorda Adalar Emniyet Amiri de vardı. Hastaneden gelen bilgiye göre adam kurtulmuş. Kaderde bunu görmek de varmış, hakikaten inanılmaz bir sahneydi. Görüntü alamadığım için çok üzgünüm, kaydeden birkaç kişi vardı, inşallah ellerindeki kaydın kıymetini bilip de yayımlarlar. Bu arada hocanın 17 Kasım 2014’te by-pass ameliyatı geçirdiğini hatırlatırım. Duyduğuma göre intihara teşebbüs eden adam Rus’muş.”

Hürriyet’ten Ece Çelik’in ulaştığı Cündioğlu, yaşananları doğruladı.