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Yaramazlara biraz batar!

‘İnancını test etmek’ için ters yönde gidip karşıdan gelen araca çarptı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Nadejda Reilly isimli kadın, ‘inancını test etmek için’ ters yönde giderek üç yolculu bir arabaya cepheden çarptı. Reilly ve diğer araçtaki yolculardan ikisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yol. Fotoğraf: Independent

7 Ocak’ta tutuklanan 51 yaşındaki kadının ters yönden gelen bir aracı gördüğünde saatlerdir ‘tanrıdan bir çağrı bekleyerek’ yolda olduğunu söylediği belirtildi.

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Polis ayrıca Reilly’nin diğer insanların yaralanmasını umursamadığını çünkü ‘tanrının onlara göz kulak olacağını’ söylediğini aktardı.

Diğer araçtaki iki kişiden birisi hastaneden taburcu edilirken, diğer yaralı olan 14 yaşındaki kızın durumu henüz bilinmiyor.

Mahkeme evraklarına göre Reilly ‘ağır saldırı’, ‘basit saldırı’, ‘karşı tarafı sorumsuzca riske atma ve taciz’ suçlarının yanısıra kazaya ilişkin trafik suçlarından da yargılanacak.

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