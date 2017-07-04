Beşiktaş, son 10 yıldır İspanyol ekibi Real Madrid’de forma giyen Portekizli futbolcu Pepe’yle anlaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Kepler Laveran Lima Ferreira’nın (Pepe) transferi için futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlandığı açıklandı.

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NTV Spor’un haberine göre siyah-beyazlı yöneticilerin Portekiz’in başkenti Lizbon’da bir araya geldiği 34 yaşındaki defans oyuncusu, yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından Beşiktaş’a ‘Evet’ dedi.

Önümüzdeki iki sezon siyah-beyazlı formayı giyecek Pepe’ye 3 milyon avro imza parası ve yıllık 3 milyon 350 bin avro garanti ücret ödenecek.

Pepe ayrıca 35 maçta forma giyerse 350 bin avro, siyah-beyazlıların sezonu şampiyon olarak tamamlaması halindeyse 250 bin avro prime hak kazanacak.

Pepe, Beşiktaş’la anlaşmaya varmasının ardından Instagram hesabından Vodafone Park ve İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarının yer aldığı bir görselle birlikte “Bu sene?” mesajını paylaştı.

Portekizli oyuncunun bu mesajına siyah-beyazlı kulübün resmi Instagram hesabından “Bundan sonra her sene” diye karşılık verildi.