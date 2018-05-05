İmzalarda son durum: Karamollaoğlu ikinci günün sonunda 95 binde

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Türkiye genelindeki seçim kurullarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemlerinde ikinci gün sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu en az 95 bin imza topladı.

Bağımsız cumhurbaşkanı adaylarının 24 Haziran’da seçimlere girebilmeleri için en az 100 bin imzaya ulaşmaları gerekiyor.

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Adaylara imza vermek isteyenler, dün saat 08.00’den itibaren ilçe seçim kurullarına gitmeye başladı. İmza için son gün 9 Mayıs.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imzayı ilk günde birkaç saatte bulmuştu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da henüz ikinci gün bitmeden 100 bin imzaya yaklaşmış durumda.

Cumhuriyet’in haberine göre, son tablo şu şekilde:

* Meral Akşener: 173 bin 569

* Temel Karamollaoğlu: 95 bin 168

* Doğu Perinçek:26 bin 845

* Vecdet Öz: 706