İmzalar atıldı: Sultanahmet Camii’nde dört yıl sürecek restorasyon bir haftaya başlıyor

Tarihi Sultanahmet Camii’nin dört yıl sürmesi öngörülen restorasyon projesinde imzalar atıldı. Çalışma bir hafta içinde başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek ‘Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları Sözleşmesi’nin imza töreni cami avlusunda yapıldı.

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Kuran okunarak başlanan törende konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kaynak, caminin 1617 yılından bu yana, 400 yıldır ayakta olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, cami restorasyonun ‘hayırseverler aracılığıyla gerçekleştirilen en kapsamlı işlerden birisi olduğunu’ ifade etti.

Ziyarete açık olacak

Restorasyon çalışmalarının camiyi ziyaretleri etkilemeyeceğini dile getiren Ekrem, şöyle devam etti: “Kesinlikle bu restorasyonun İstanbul turizmini etkileme noktasında minimum müdahaleyi sonuçlandıracak bir tarzda gerçekleşmesini sağlayacağız. Yani ibadete kapatarak, yurt dışından gelen ziyaretçilerin, yurt içinden gelen ziyaretçilerin ziyaretini engelleyecek mahiyette bir restorasyon öngörmüyoruz. Aşama aşama gerçekleştirilecek, ibadete kapatılmadan restorasyon esnasında izlenebilecek, gezilebilecek mahiyette bir restorasyon gerçekleştireceğiz.”

Konuşmaların ardından sözleşmeye Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü Mürsel Sarı, yüklenici firmalardan Taşyapı İnşaat’tan Temel Taşkın ve Kara İnşaat’tan Halil Kara imza attı.

Ne yapılacak?

Dört yıl sürmesi öngörülen restorasyon kapsamında camide cephe temizliği yapılarak iç ve dışındaki taş ve mermer kaplamalarının raspa, sağlamlaştırma ve ıslah çalışmaları gerçekleştirilecek.

Caminin üst kurşun örtüsü tamamen sökülerek yenilenecek, minareler restore edilecek, çinilerin konservasyonu yapılacak.

Revaklı avluda özgün sıvaların sağlamlaştırılacağı restorasyonda, cami içi döşeme kaplamaları tamir edilecek. İç avludaki mermer döşemelerin, sütunların, cami bünyesindeki ahşap kündekarilerin kapsamlı konservasyonları yapılacak.

Ayrıca ahşap ve sıva yüzeylerinde bulunan mevcut kalemişleri raspa edilecek, özgün kalemişleri temizlenecek ve ihya edilecek.

Yine restorasyon kapsamında klasik lokmalı demir parmaklıklar tamir edilecek, dış avluda çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek ve tuvaletler yenilenecek. Gerek görülmesi durumunda da güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Çalışmaların bir hafta içinde başlaması planlanıyor.