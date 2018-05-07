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Yaramazlara biraz batar!

‘İmza’da son durum: Perinçek dördüncü günde 60 binde

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Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemi dördüncü gününde.

İmza için son gün 9 Mayıs. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imzayı ilk günde birkaç saatte bulmuştu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise 100 bin imzayı üçüncü günde geçmişti.

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Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, şu ana dek cumhurbaşkanı adayları için toplam 434 bin imza toplandı.

Bu imzalardan 226 bini Meral Akşener’e, 146 bini Temel Karamollaoğlu’na, 60 bini Doğu Perinçek’e, 1733’ü de Vecdet Öz’e verildi.

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