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Yaramazlara biraz batar!

‘İmza’da son durum: Perinçek beşinci günde 80 bini gördü

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Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemi beşinci gününde.

İmza için son gün 9 Mayıs. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imzayı ilk günde birkaç saatte bulmuştu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise 100 bin imzayı üçüncü günde geçmişti.

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İYİ Parti dün yaptığı açıklamada, imza verme işleminin Akşener için sona erdiğini ve erken seçime odaklanılması gerektiğini söylemişti.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Akşener 241 bin, Karamollaoğlu 155 bin, Doğu Perinçek 80 bin, Vecdet Öz ise 2168 imzada.

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