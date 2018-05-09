‘İmza’da son: Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek 100 bini geçti, Öz 2 bin 900’de kaldı

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplama işlemi bugün saat 20.00’de sona erdi.

Aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.

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100 bin imza ve fazlasını toplayan isimler 24 Haziran’da seçime girebilecek.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00’ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.

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AA’nın haberine göre, Akşener için 254 bin, Karamollaoğlu için 166 bin, Perinçek için de 117 bin kişi imza verdi. Öz ise 2 bin 900 imza toplayabildi ve aday olamadı.

Son durumda cumhurbaşkanı adayları, AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, CHP’nin adayı Muharrem İnce, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi’nin lideri Doğu Perinçek olarak sıralandı.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs’ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.