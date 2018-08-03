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Yaramazlara biraz batar!

İmzacılardan CHP yönetimine yanıt: 830 imza teslim etsek de bir şey değişmezdi

 

CHP’de değişim isteyen grubun sözcülerinden parti meclisi üyesi Gaye Usluer, yönetimin kurultay toplanması için yeterli sayıda imza verilmediği yönündeki açıklaması üzerine “830 imza da teslim etsek hiçbir şey değişmeyecekti” dedi.

Fotoğraf: @SvncRby

CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler dün 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. Muhalifler kurultayın tüzük uyarınca toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade ediyor. İmzaların teslim edilmesinin hemen ardından ‘Yeterli imza yok’ diye açıklama yapan genel merkez bugün sayının 605 olduğu yönünde basına bilgi sızdırdı.

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Usluer, genel merkezin tavrına ilişkin Habertürk’e konuştu: “Biz dün saat 16.00’da belgeleri götürdük. Genel merkezde  genel başkan yardımcılarıyla sohbet  ederken sorduk, genel merkeze gelen imza var mı, çeken var mı diye. Bize bilgileri olmadığını, bilgi veremeyeceklerini söylediler. Biz 18.00’de ayrıldık, 10 dakika sonra ‘yeterli olmadığı’ açıklaması yapıldı. Ben bunu samimi görmüyorum. Eğer samimilerse bize niye açıklamadılar; eğer yok ellerinde bilgi yoksa neden böyle bir açıklama yaptılar! Genel merkezden yapılan açıklama ipe un sermektir. Biz 630 noter tasdikli imzanın 622’sini tekrar kayıt altına alarak teslim etti. 830 imza da teslim etsek hiçbir şey değişmeyecekti. Siyasi partiler yasasında salt çoğunluğun yüzde 20’sinin imzasıyla toplanır diyor; tüzük ise yüzde 50+1. Bu tüzük zaten baştan başa antidemokratiktir, demokrasi garabetidir.”

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