İmza toplayan Hintli kadından başbakana çağrı: Lütfen erkeklerin ev işi yapmalarını sağlayın

Hindistan’da, salgın sürecinde evden çalışırken kocası kendisine yardım etmediği için canına tak eden bir kadın kendi sorununu çözdü. Ancak hemcinsleri için başbakandan duruma müdahil olmasını istedi. İmza toplayıp Başbakan Narendra Modi’ye çağrı yaptı: “Başbakanım lütfen erkeklerin ev işlerini paylaşmasını sağlayın. “

Fotoğraflar: BBC

Mumbai kentinde yaşayan ve kadın erkek eşitliği için çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Subarna Goş, ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanan mart sonundan itibaren evden çalışmaya başladı.

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Üç gün iş yapmadı

Bir kızı bir de oğlu olan Goş, herkesin evde olmasından ötürü saatlerce bulaşık yıkayıp yemek ve ütü yapmaktan, yerleri silmekten, toz almaktan usanınca yardım istedi. Ancak ne kocası ne de çocukları destek oldu. Bunun üzerine arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ‘onları yola getirmek’ amacıyla mayıs ayında üç gün süreyle hiç iş yapmadı. Dağ gibi bulaşık ve ütüler birikti; yemek kalmadı.

Eşi, bu ‘eylemi’ sonucunda onu anlayarak yardım etmeye evdek işleri paylaşmaya başladı. Annelerinin ne kadar yorulduğunu gören çocukları da aynı yolu izledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılsa da evden çalışmaya devam eden Goş kendi sorununu çözmüştü ama diğer kadınlar için de bir şey yapmalıydı.

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Çoğu evde bulaşık ve çamaşır makinesi olmayan Hindistan’da, varlıklı ailelerin ev işlerini paralı eleman tutarak yaptırdığını, diğer kesimlerde sorumluluğun kadına yüklendiğini anımsatan Goş, “Erkekler maalesef böyle yetiştiriliyor; kadına destek vermiyor” dedi.

70 bini aşkın imza topladı

Erkeklerin kadınları anlamasını ve ev işlerinde destek olmalarını sağlamak amacıyla change.org’da imza kampanyası düzenleyen Goş, “Bu işler kadınlar tarafından yapılır diye kural mı var? Neden erkeklerin çoğu evde iş bölümü yapmıyor” sorularını yöneltti.

Kısa sürede 70 bini aşkın imza toplayan Goş, Başbakan Modi’den bir sonraki konuşmasında bu konuya değinmesini ve erkekleri ev işlerine yardım etmeye çağırmasını istedi.

Eşinin imza kampanyasına destek verdiğini anlatan Goş, “Ona neden böyle bir şey yaptığımı sorduklarında, ‘Çünkü erkeklerin çoğu karılarından çok başbakanın sözünü dinliyor’ demiş” ifadelerini kullandı.

Gündeme getireceğinden umutlu

Sosyal medyada başbakanı böyle şeylerle meşgul ettiği için eleştirenlerin de çok doğru bir şey yaptığını belirterek destekleyenler de olduğunu söyleyen Goş, kadınlar arasında çok sayıda destekçisi bulunan Modi’nin konuyu gündeme getireceği konusunda umutlu olduğunu ifade etti. Ve, ekledi: “Muson byağmurundan, öksürükten, ateşten bahsetti. Kadın erkek eşitliğinden niye bahsetmesin?”

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre 2018 yılında, ülkenin kırsal kesiminde kadınlar günde ‘para almadan’ 312 dakika ev işi yaptı. Erkekler ise sadece 29 dakika.