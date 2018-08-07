‘İmza karmaşası’ndaki CHP’nin üç ‘kararsız’ vekili: Aydın, Arık ve Yalım

Kurultay gündemindeki CHP’de Bursa milletvekili Erkan Aydın, Kayseri milletvekili Çetin Arık ve Uşak milletvekili Özkan Yalım önce genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için bildiri imzalayan 129 milletvekili arasında yer aldı, ardından olağanüstü kurultay için imza verdi, son olarak imzalarını geri çekti.

CHP’deki kurultay çağrı grubu adına açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez ilk değerlendirmesinde mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını öne sürmüştü.

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Daha önce noterden tasdik ettirilmiş ancak henüz resmen işleme konmamış imzaların genel merkeze sunulması için geçerli yasal süre dün saat 17.00’de doldu.

CHP, eline ulaşan imza sayısının 569 olduğunu belirterek, olağanüstü kurultay yapılmayacağını açıklamış, muhalifler ise “Kurultay için 630 imza var, sayılarla oynanıyor” diyerek bir an önce kurultayın toplanmasını istemişti.

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Üç kararsız vekil

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, Meclis grubunda 144 milletvekilinden yedisi olağanüstü kurultay için imza verdi: Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu milletvekili Tanju Özcan, Edirne milletvekili Erdin Bircan, Kastamonu milletvekili Hasan Baltaca, Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, Yalova milletvekili Özcan Özel ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy.

Bursa milletvekili Erkan Aydın, Kayseri milletvekili Çetin Arık ve Uşak milletvekili Özkan Yalım ise önce Kılıçdaroğlu’na destek için bildiri imzalayan 129 milletvekili arasında yer aldı, ardından olağanüstü kurultay için imza verdi, son olarak imzalarını geri çekti.

Kurultay isteyen imzacılar arasında 12 parti meclisi üyesi var. Bu isimler Gaye Usluer, Emre Çam, Erdal Aksünger, Hakkı Süha Okay, Bülent Ecevit Tatlıgil, Mehmet Ali Çelebi, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Yaşar Seyman, Ali Şeker, Selin Sayek Böke ve Necati Yılmaz. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri Öncü Özbay, Gonca Yelda Orhan, Erdoğan Kılıç ve Emrah Arslan.

Ankara’daki notere suç duyurusu

Genel merkez farklı illerden gönderilen dört WhatsApp görüntüsünü tasdikleyen Ankara’daki bir noter için suç duyurusunda bulunacak.