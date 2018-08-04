‘İmza karmaşası’ için Kılıçdaroğlu’ndan talimat: Hızlı olun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı için delegelerin verdiği imzaların tasnifinde “Hızlı olun” talimatı verdiği öğrenildi.

CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler dün 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. Muhalifler kurultayın tüzük uyarınca toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade ediyor. İmzaların teslim edilmesinin hemen ardından “Yeterli imza yok” diye açıklama yapan genel merkez bugün sayının 605 olduğunu açıklamıştı.

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Kurultayın yasal olarak toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade eden muhalifler, 50 kadar delegenin de verilen süre içinde noterden imza attığı halde kendilerine ulaştırmadığını düşünüyor. Bu imzaların iletilmesi için de pazartesi akşamına kadar süre var.

50’ye yakın ‘imzasını cebinde taşıyan’ delege

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, genel merkez kaynakları, tüm işlemler tamamlandıktan sonra 530 ila 560 arasında geçerli imza sayısının olabileceğini belirtiyor.

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Genel merkezin ise imzaları incelemek için önlerinde bir aylık süre bulunuyor ancak genel merkez , partinin daha fazla ‘yıpranmaması’ gerekçesiyle bu süreyi kullanamayacak. Kılıçdaroğlu’nun da imza tasnifinde “Hızlı olun” talimatı verdiği öğrenildi. Buna göre genel merkezin imzaların son teslim tarihi olan 6 Ağustos Pazartesi 17.30’dan sonra veya 7 Ağustos Salı günü imzalara ilişkin net açıklama yapması bekleniyor.

Muhalif kanat ise, tartışma yaşanan fotokopilerin ve WhatsApp görüntülerinin aslının Iğdır ve Hakkari gibi illerden ellerine geleceğini ve bunların da genel merkeze iletileceği bilgisini paylaştı.

Bunun dışında 50’ye yakın ‘imzasını cebinde taşıyan’ delege olduğunu söyleyen muhalifler, bu kişilerin de imzalarını kendilerine ulaştırmasını bekliyor.

‘İsteyerek verdiler, zorla çektiler’

Öte yandan bazı delegelerin hem imza verdiği hem de imzasını geri çektiğine ilişkin belgeyi cebinde taşıdığı ve havaya göre hareket etme hesabı yaptığı belirtildi. Geri çekilenlerin net sayısı bilinmezken muhalifler imzasını geri çeken delegeler için de “İsteyerek verdiler, zorla çektiler” ifadelerini kullanıyor.