İmre Azem’in kamerasından OHAL ve 16 Nisan: ‘Uçurumun Kıyısında Türkiye’

RIFAT DOĞAN

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Prömiyeri Almanya’da yapılan ‘Uçurumun Kıyısında Türkiye’ belgeselinin Türkiye galası dün gece Beyoğlu’nda bulunan Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen belgesel, OHAL sürecinde yaşanan hukuksuzlukları ve 16 Nisan referandum sürecindeki baskıları anlatıyor.

Yönetmen İmre Azem’in çektiği belgeselin hikayesi dört ana karakter olan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticisi Mücella Yapıcı, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Mücella Yapıcı, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Gül Köksal ve Beyoğlu Kent Savunması aktivisti Deniz Özgür üzerinden anlatılıyor.

Belgeselde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL’le birlikte muhaliflere dönük artan baskılara ve 16 Nisan referandumu sürecinde eşitsiz koşullarda yapılan ‘HAYIR’ çalışmasına odaklanılıyor.

Ses Tiyatrosu’nda yapılan gösterim kalabalık geçerken, galayı izlemeye gelenler arasında Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan’ın yanı sıra HDP eski Milletvekili Levent Tüzel, Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur da vardı.

Kokteylle başlayan program belgesel galası ve daha sonrasında yapılan söyleşiyle devam etti.

Umut vermek için

Söyleşide konuşan belgeselin yazar ve yönetmeni İmre Azem, bir yıl boyunca dört kişiyi takip edip Türkiye fotoğrafı çekmeye çalıştığını belirtti. Almanya’da Türkiye’nin uçurumun kıyısında olan bir ülke değil, uçurumdan yuvarlanan bir ülke olarak gözüktüğünü belirten Azem, bu algının karşısında belgeselin insanlara umut vermeye çalıştığını kaydetti.

Belgeselin ana karakterlerinden Gül Köksal, “Yalnız olmadığımı biliyorum, burada birçok mücadele dostum var” diye başladığı sözlerini “Ne yaptıysak aynısını yapmaya devam edeceğiz, benim arkamda sizin gücünüz var” ifadeleriyle noktaladı.

‘Göç edenlere moral veriyor’

Mimar Mücella Yapıcı, belgeselin referandum sürecine anti-demokratik uygulamalarla gidildiğini göstermesi açısından önemli olduğunu vurgularken, sonuca rağmen kazananın yine de ‘Hayır’ cephesi olduğunu kaydetti. Yapıcı, belgeselin Avrupa’ya göç etmek zorunda kalan akademisyen ve gazetecilere de büyük moral verdiğini söyledi.

Kent aktivisti Deniz Özgür, aslında bir bütün olarak bakıldığında belgeselde yer alan etkinlik ve eylemlerin dünyaya Türkiye’de neler olduğunu anlattığını kaydetti. Belgeselde herkesin emeğinin olduğunu altını çizen Özgür, ülkede olanları aktarması açısından belgeselin önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

Gazeteci Fatih Polat da konuşmasında 24 Temmuz’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çizerlerinin hakim karşısına çıkacakları ilk duruşmaya çağrıda bulundu. Polat, yönetmen Azem ve ekibine belgesel için teşekkür etti.

Söyleşi soru ve cevaplarla sona erdi.

Belgeselin yapılacak dağıtım sonrası nerelerde ve ne zaman gösterileceği gelecek günlerde belli olacak.