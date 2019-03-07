İmralı mahkumuna telefon yasaklanmıştı: AYM ‘hak ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde bulunan beş mahkum arasındaki Veysi Aktaş’ın telefon görüşmesinin yasaklanmasını ‘hak ihlali’ olarak kabul etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre İmralı Cezaevi yönetimi ‘Öcalan’ın talimatlarını dışarıya ileteceği’ iddiasıyla Haziran 2015 ile Temmuz 2016 arasından Aktaş’ın telefon görüşmesi yapmasına izin vermedi.

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Aktaş’ın bireysel başvurusunu ele alan AYM, yasaklama kararını ‘haberleşme hürriyeti’ ihlali sayarak Aktaş’a 4 bin lira manevi tazminat ve 2 bin 700 liralık yargılama gideri ödenmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinde, Aktaş hakkında uygulanan telefon yasağına bir süre sınırı konulmadığı, yasağın konulmasına ilişkin koşulların değişip değişmediğinin değerlendirilmediği vurgulandı.

AYM ayrıca yasaklama kararının uzun bir süre uygulanmasının orantısız ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

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Aktaş’ın da aralarında bulunduğu beş PKK hükümlüsü, 2015’te İmralı Cezaevi’ne nakledilmişti.