İmmün plazma bağışı yapan ilk isim: Hayat kurtarmak inanılmaz bir duygu

Malatya’da yaşayan 46 yaşındaki Gıyaseddin Bakır, Covid-19’a yakalandı. 12 günlük tedavinin ardından iyileşip taburcu edildi. Oğlunun testi de pozitif çıkınca onunla aynı odada kalan Bakır, Türkiye’de immün plazma bağışı yapan ilk isim oldu. Bakır, hayat kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak hastalığı yenenleri bağış yapmaya davet etti.

Fotoğraf: AA

İlk immün plazma tedavisi uygulanan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde donör olan Bakır süreci AA muhabirine anlattı.

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Oğlu ve kendisinin hastalık sürecinde büyük korku yaşadıklarını belirten Bakır şöyle konuştu: “Oğlumu her dakika gözlemliyordum. Daha sonra tekrar tahlil yapılınca oğlumun testi negatif çıktı. Benim de 12 gün sonunda testim negatif çıkınca çok şükür taburcu edildik. Kendimizden korkmaya başlamıştık. Acaba diğer hastalar gibi yoğun bakıma gidecek miyiz, solunum cihazlarına bağlayacaklar mı diye çok korktuk. Çok şükür rahat atlattık, daha sonra 14 günlük süreci evde tamamladık.”

‘Ölüm endişesi yaşadım’

Tedavi gördüğü süreçte birçok kötü düşünceye kapıldığını, doktor ve hemşirelerin desteğiyle bu zorlu süreci atlattığını belirten Bakır şunları söyledi: “Bana bir şey olursa çocuklarım ne yapacak diye ölüm endişesi yaşadım. Herkeste olan korkuyu biz de yaşadık. Bu süreçte çok farklı şeyler düşünüyorsun. Her an kötüye de gidebilirdik. Kötüye gidenleri de gördük. Doktorların, hemşirelerin çok büyük faydası var. Saat başı bizi kontrol ediyorlardı. Sürekli solunum, tansiyon kontrolü yaptılar, muazzam bir tedavi uygulandı, hepsine çok teşekkür ediyorum. 12 günlük süreci tamamlayıp eve döndükten sonra 14 gün boyunca kimseyle görüşmedim. Yemeğe bile çekinerek oturuyordum. Hastalıktan çıktım, acaba eşime, diğer çocuğuma bulaşacak mı diye mesafe koyuyordum.”

Vatandaşlık görevi

Türkiye’nin ilk immün plazma donörü olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bakır, hastaneden arayıp kendisine bağışta bulunup bulunmayacağını sorduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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“İnsanlara faydası olacak, bize de zararı olmayacaksa insanlık görevimiz olacağını söyledim. İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum. Bağışta bulunduğum gün sabah saat 08:00’de cihaza bağladılar ve ilk plazmayı verdim. Bağışladığım plazma birçok hastada kullanılmış, çok büyük başarı elde edilmiş, mutluyum. Vatandaşlık görevimiz neyse onu yaptım. Plazma bağışı için beni çağırdıklarında demek ki Allah’ın sevilen bir kuluymuşum diye düşündüm. Daha sonra hastalardan biriyle görüştüm, teşekkür etti bana, ben de ‘Geçmiş olsun’ diledim. Çok şükür onların da durumları iyi. Allah sağlık sıhhat versin.”

Hastalığa yakalananların taburcu edildikten sonra bağışta bulunmasını isteyen Bakır, hayat kurtarmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.