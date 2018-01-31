İmkanlar imkansız: 85 tesisatçıyı taşıyan uçak tuvalet arızası nedeniyle geri döndü

Norveç’in başkenti Oslo’dan Almanya’nın Münih şehrine sefer düzenleyen Norveç Havayolları uçağı, 85 tesisatçı yolcuya rağmen tuvalette çıkan arıza nedeniyle geri döndü.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Norveçli Rorkjop firmasında çalışan 85 tesisatçının, tuvaletteki soruna uçak seyir halindeyken müdahale edemediği belirtildi.

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Rorkjop CEO’su Frank Olsen, tuvaletteki sorunun ancak uçağın dışından yapılabilecek olan bir müdahaleyle giderilebileceğini, bu yüzden kimsenin yardımcı olamadığını söyledi.

Uçak rotasını değiştirip geri dönerken duruma güldüğünü aktaran Olsen, “Tuvaleti tamir etmeyi çok isterdik. Ama ancak dışarıdan çözülebilecek bir sorundu. Biz de 10 bin metre irtifada bir personelimizi tehlikeye atmak istemedik” dedi.

Uçak, Oslo’nun Gardermoen Havalimanı’na indikten sonra bakım ekipleri tuvaleti tamir etti.