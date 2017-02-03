IMF’ye göre Türkiye’de belirsizlik sürebilir: Gerekçe ‘başkanlık sistemi’, AB ile ilişkiler…

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’de yaşanan gelişmeler sebebiyle belirsizliğin sürebileceğini açıkladı.

IMF’den yapılan yazılı açıklamada belirsizlik sürmesine sebep olabilecek olaylar ‘başkanlık sistemi’ne geçiş, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine yönelik soru işaretleri, Güneydoğu’daki güvenlik koşulları ve komşularla yaşanan anlaşmazlıklar olarak sıralandı.

Türkiye ekonomisinin 2015’ten bu yana ivme kaybettiği belirtilen IMF raporunda, “Başarısız darbe girişimi siyasi belirsizliği artırdı, Rusya’nın yaptırımları güveni negatif etkiledi. Yatırımlar artan belirsizlik ve kredi büyümesindeki sert düşüş nedeniyle zayıf” ifadeleri kullanıldı.

Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.9, gelecek sene ise yüzde 3.3 genişleyeceği tahminine yer verilirken, bu rakamlar 2019’da yüzde 3.9, 2020’de yüzde 4 oldu. IMF, bu tahminler ışığında Türkiye’de büyümenin orta vadede yüzde 3.5 civarında olacağını tahmin etti.