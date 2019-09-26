Diken

Yaramazlara biraz batar!

IMF’ye gelişmekte olan ülkelerden ilk başkan

Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yeni başkanı oldu. Georgieva ayrıca selefi Christine Lagarde’dan sonra IMF başkanlığı görevine gelen ikinci kadın.

Fotoğraf: Reuters

Georgieva böylece gelişmekte olan bir piyasa ekonomisinden IMF’ye başkanlık edecek ilk kişi olacak.

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Georgieva, daha önce Avrupa Komisyonu üyeliği ve Dünya Bankası’nda görev yapmıştı. Georgieva, IMF başkanı olarak ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artmasıyla tetiklenen küresel ekonomik yavaşlama ve tarihsel olarak yüksek borç seviyeleri de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşılaşacak.

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