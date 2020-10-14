IMF’nin Türkiye öngörüsü: Bu yıl beş geri, seneye beş ileri

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) bu yıl yüzde 5 küçüleceği tahminini korurken, seneye ise yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.

Fotoğraf: Reuters

IMF’nin ‘Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 11.9 seviyesinde.

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Küresel ekonomide yüzde 4.4 küçülme

Küresel ekonomi için bu yılki küçülme tahminini yüzde 4.4’e çeken IMF, hazirandaki raporda küresel ekonomi için yüzde 5.2’lik bir küçülme öngörmüştü.

2021 büyüme tahmini ise hazirandaki yüzde 5.4’ten yüzde 5.2’ye düşürüldü.

‘Fatura ağır olur’

IMF Başekonomisti Gita Gopinath, hükümet ve merkez bankalarından 12 trilyon dolarlık mali destek ve parasal genişleme sonrası salgının verdiği zararın sınırlandırıldığını kaydederek desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

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Başekonomist, salgının artışa geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Eğer daha da kötüleşirse ve tedavi ile aşı olasılıkları azalırsa, ekonomik faaliyetteki faturası ağır olur ve finansal piyasalarda ciddi bir kargaşa ile etkisi daha da güçlenir”