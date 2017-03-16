Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

IMF’nin Paris ofisine gönderilen zarf açıldığı an patladı: Bir kişi hafif yaralandı

 

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Paris ofisine gönderilen bir zarf açıldığı anda patladı, bir kişi hafif yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Konuyla ilgili açıklamayı polis kaynakları yaptı.

Ayrıntılar geliyor…

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...