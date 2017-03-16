IMF’nin Paris ofisine gönderilen zarf açıldığı an patladı: Bir kişi hafif yaralandı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Paris ofisine gönderilen bir zarf açıldığı anda patladı, bir kişi hafif yaralandı.
Konuyla ilgili açıklamayı polis kaynakları yaptı.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Paris ofisine gönderilen bir zarf açıldığı anda patladı, bir kişi hafif yaralandı.
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