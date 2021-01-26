IMF’den Türkiye güncellemesi: Büyüme yüzde 6; enflasyon hedefin üstünde

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin ekonomisinin 2022’den itibaren yıllık yaklaşık yüzde 3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı.
IMF 4. madde kapsamında düzenlediği görüşmeler sonrasında yayınladığı raporda Ankara’ya Covid-19 salgınıyla mücadele için ek canlandırma önlemleri uygulaması çağrısında bulundu.
Kuruluş, ekimde yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye’nin 2021’de yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunun güncellenmiş hali bugün yayınlanacak.
IMF aynı zamanda Türkiye’de enflasyonun 2021’in sonuna doğru hafif düşeceğini ancak hedefin üstünde kalacağını da belirtti.