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Yaramazlara biraz batar!

IMF’den Türkiye güncellemesi: Büyüme yüzde 6; enflasyon hedefin üstünde

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin ekonomisinin 2022’den itibaren yıllık yaklaşık yüzde 3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

IMF 4. madde kapsamında düzenlediği görüşmeler sonrasında yayınladığı raporda Ankara’ya Covid-19 salgınıyla mücadele için ek canlandırma önlemleri uygulaması çağrısında bulundu.

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Kuruluş, ekimde yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye’nin 2021’de yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunun güncellenmiş hali bugün yayınlanacak.

IMF aynı zamanda Türkiye’de enflasyonun 2021’in sonuna doğru hafif düşeceğini ancak hedefin üstünde kalacağını da belirtti.

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