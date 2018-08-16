IMF’den tavsiyeler: Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığı sağlanmalı

Uluslarara Para Fonu (IMF) Türkiye’ye güçlü ekonomik politikalara bağlılığını ispat etmesini ve Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığını sağlamasını tavsiye etti.

Türkiye’nin ekonomik çalkantıya karşı yeni yatırım ve kredi bulması gerektiği tüm uzmanlarca dile getirilirken, uluslararası finans dolaşımının en önemli kaynağı sayılan IMF’ye başvurup başvurmayacağı da ekonomi kulislerinde tartışma konusu.

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Reuters’in görüşlerine başvurduğu adının açıklanmasını bir IMF sözcüsü Türkiye’den borç talebine ilişkin bir işaret almadıklarını söyledi.

Türkiye’nin piyasalarda oynaklığın yaşandığı bir dönemde istikrarı desteklemek ve dengesizlikleri azaltmak için güçlü ekonomik politikalar ortaya koyması gerektiğini belirten yetkili şöyle konuştu: “Son piyasa oynaklığı ışığında, yeni yönetimin bir taraftan merkez bankasının fiyat istikrarını koruma görevini yerine getirmesinde tam operasyonel bağımsızlığını sağlarken, diğer taraftan makroekonomik istikrarı destekleyecek ve dengesizlikleri azaltacak güçlü ekonomik politikalara bağlılığı ispatlaması gerekecek.”