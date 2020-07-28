IMF’den Güney Afrika’ya 4.3 milyar dolarlık ‘corona’ kredisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetim kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadelede Güney Afrika’ya 4.3 milyar dolarlık acil kredi verilmesini onayladı.

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde, salgında kurulan kontrol noktalarından biri (Fotoğraf: Reuters)

IMF’nin açıklamasında, kredinin acil ödeme dengesi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağı belirtildi.

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Ayrıca kredi sayesinde mali problemlerin bölgesel etkilerinin sınırlandırılabileceği ve diğer uluslararası finans kurumlarından ek finansman alınmasına zemin hazırlayacağı da ifade edildi.

Toplamda 7 milyar borç

Salgın öncesinde bile resesyonda olan Güney Afrika, cari işlemler dengesi ve bütçede verdiği ikiz açığı finanse etmek için yurt dışından yatırım çekmek durumunda. Ülke bu doğrultuda uluslararası finans kurumlarından yaklaşık 7 milyar dolar borç almayı planlıyor.

Güney Afrika’da gayrı safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl en az yüzde 7 azalması ve GSYH’nın yaklaşık yüzde 15’i kadar bütçe açığı oluşması öngörülüyor.