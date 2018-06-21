IMF’de Türkiye için ‘acil durum grubu’ kuruldu: Hızlı sermaye kaçışı olabilir

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Türkiye’nin başvuru ihtimaline karşı acil durum grubu oluşturduğu bildirildi.

DW Türkçe’nin ismini vermek istemeyen konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre bu grup tedbir amaçlı bir senaryo üzerinde çalışmaya başladı.

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Kaynak, bu acil durum grubunun Türkiye’den hızlı sermaye kaçışı olabileceği ihtimaline karşı oluşturulduğunu belirtti.

Başka bir kaynak ise IMF’nin ikili bir senaryo üzerinde çalıştığını kaydederek, “IMF, Türkiye ekonomisindeki kırılganlığa siyasi kırılganlığın da eklenmesi halinde, ekonomik olarak neler olabileceği konusunda çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından doğacak herhangi bir siyasi tablonun, borç ödeme krizini tetikleyebileceği senaryoları üzerinde çalışıyor” dedi.

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IMF’nin son değerlendirme raporunda Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma sinyalleri verdiğine dikkat çekilmiş, para politikasının çok gevşek ve güvenilirliğinin düşük olduğu vurgulanmıştı.