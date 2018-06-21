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Yaramazlara biraz batar!

IMF’de Türkiye için ‘acil durum grubu’ kuruldu: Hızlı sermaye kaçışı olabilir

 

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Türkiye’nin başvuru ihtimaline karşı acil durum grubu oluşturduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin ismini vermek istemeyen konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre bu grup tedbir amaçlı bir senaryo üzerinde çalışmaya başladı.

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Kaynak, bu acil durum grubunun Türkiye’den hızlı sermaye kaçışı olabileceği ihtimaline karşı oluşturulduğunu belirtti.

Başka bir kaynak ise IMF’nin ikili bir senaryo üzerinde çalıştığını kaydederek, “IMF, Türkiye ekonomisindeki kırılganlığa siyasi kırılganlığın da eklenmesi halinde, ekonomik olarak neler olabileceği konusunda çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından doğacak herhangi bir siyasi tablonun, borç ödeme krizini tetikleyebileceği senaryoları üzerinde çalışıyor” dedi.

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IMF’nin son değerlendirme raporunda Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma sinyalleri verdiğine dikkat çekilmiş, para politikasının çok gevşek ve güvenilirliğinin düşük olduğu vurgulanmıştı.

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Miting meydanı araştırması: İnce’ninki daha kalabalık, Erdoğan’ınki sıkıcı

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, cumhurbaşkanı adaylarının düzenlediği mitinglerdeki katılımlara ilişkin yaptıkları kitle ölçümlerini paylaştı.

Buna göre CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin mitinglerine ortalam 39 bin 278 kişi katılırken, AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’ınkine katılanların sayısı 38 bin 632.

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Gezici Araştırma’nın son anketine göre pazar günü yapılacak seçimde tercihini AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’dan kullanacakların oranı yüzde 48,2. İlk turda seçilemeyecek Erdoğan’ı takip eden isimse yüzde 29,1 oranla CHP’nin adayı Muharrem İnce.

Parlamento seçimlerindeyse AKP-MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı yüzde 48,5 alırken, CHP-İYİ Parti-Saadet Partili millet ittifakı 39,8’e ulaşıyor. HDP’nin yüzde 11,5’lik oyuyla muhalefet 51,3’ü bulur ve parlamentoda çoğunluğu alıyor.

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