IMF: Türkiye’ye tavsiyemiz kapsamlı ve iletişimi net bir politika paketi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye ekonomisini yakından izlemeye devam ettiklerini hatırlatarak makroekonomik ve finansal istikrar için Türkiye’ye ‘kapsamlı ve iletişimi net bir şekilde yapılan bir politika paketi’ tavsiye ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

IMF’nin rutin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rice’a “Türkiye ekonomisinin S-400 alımı nedeniyle ABD’nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağına dair iddialar duyuyoruz. Türkiye konusunda endişeli misiniz ve bu yaptırımların ne gibi etkileri olacağını öngörüyorsunuz” diye soruldu.

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Ekonomik yaptırımların etkisinden bahsetmek spekülasyon olur

Sözcü şu yanıtı verdi: “Türkiye’deki ekonomik durumu çok yakından izlemeye devam ediyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması için kapsamlı, iletişimi net bir şekilde yapılan bir politika paketi uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Tekrar eklememe izin verin, bu yeni bir demecimiz değil. Vurguluyorum, bu açıklama daha önceki açıklamalarımızın bir teyidi niteliğindedir. Türk otoritelerin IMF’nin finansal yardımı talep etmeye niyeti olduğuna dair bir işaret almadık. Bu nedenle bahsettiğim tavsiyeler bu bağlamda anlaşılmamalı. Yaptırımlar konusunda da herhangi bir etki konusunda bu kadar erken konuşup spekülasyon yapmak istemem.”