IMF Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü: Yüksek dış açık şartları sıkılaştırıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.2 büyümesinin beklendiğini bildirdi. IMF nisan ayında yayınlanan raporda, Türkiye’ye yönelik büyüme beklentisini 2018 için yüzde 4.4, 2019 için yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

AA’nın haberine göre, IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu’nu ‘Daha dengesiz büyüme ve yükselen ticaret gerilimleri’ başlığıyla güncelledi.

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IMF’nin raporunda Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeye ‘Yükselen ve gelişen ekonomilerde finansal şartlar’ başlığı altında yer verildi.

Türkiye Merkez Bankası’nın faiz artırdığına dikkat çekilen raporda, hisse senetlerinin de değer kaybettiği vurgulandı. Finansal şartların Türkiye gibi dış açığı yüksek ülkelerde sıkılaşmaya devam ettiği kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin bu yılki büyüme rakamıyla ilgili beklenti düşürülerek yüzde 4.2’ye çekildi.

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Gelişmekte olan ülkeler arasında ise Çin, Rusya ve Güney Afrika’nın büyüme tahminlerinde revizyona gidilmedi.

Buna göre, Çin’in bu yıl yüzde 6.6 ve gelecek yıl yüzde 6.4 büyümesi bekleniyor. Rusya’ya yönelik beklentiler ise 2018 için yüzde 1.7 ve 2019 için yüzde 1.5 olarak belirlendi. IMF ekonomistleri, Güney Afrika’ya ilişkin beklentileri ise yüzde 1.5 ve yüzde 1.7 düzeyinde tuttu.

Almanya, Fransa ve İtalya’nın büyüme tahminleri düşürüldü

Rapora göre, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, bu yıl için yüzde 2.9 ve gelecek yıl için yüzde 2.7 ile nisan ayında açıklanan seviyelerde bırakıldı.

Avro bölgesine ilişkin beklentiler ise 2018 için yüzde 2.4’ten yüzde 2.2’ye ve 2019 için yüzde 2’den yüzde 1.9’a indirildi.

Avro bölgesine yönelik aşağı yönlü revizyonda Almanya, Fransa ve İtalya’nın büyüme tahminlerinin düşürülmesi etkili oldu.

IMF ekonomistleri, Almanya’ya yönelik 2018 beklentisini 0.3 puan düşürerek yüzde 2.2’ye indirdi. Ülke için öngörülen 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2’den 2.1’e yükseltildi.

Fransa’ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1.8 ve gelecek yıl için yüzde 1.7 olarak belirlendi. Bu oranlar, nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 2 olarak açıklanmıştı.

Raporda, İtalyan ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1.5 yerine yüzde 1.2 ve gelecek yıl yüzde 1.1 yerine yüzde 1 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

IMF, İspanya’ya yönelik 2018-2019 büyüme projeksiyonlarını ise değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 2.2 seviyesinde tuttu.

Avro bölgesine dahil olmayan İngiltere de bu yılki büyüme tahmini aşağı çekilen ülkeler arasında yer aldı. Raporda, İngiltere’nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1.6’dan yüzde 1.4’e çekildi. Ülkenin 2019 yılına yönelik beklentisi ise yüzde 1.5’te bırakıldı.

Japonya’nın büyüme tahminleri ise yüzde 1.0 ve 0.9 olarak açıklandı. Bu rakamlar üç ay önce yayımlanan raporda yüzde 1.2 ve 0.9 seviyesindeydi.

Gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentileri, bu revizyonlar çerçevesinde 2018 için yüzde 2.5’ten yüzde 2.4’e indirilirken, 2019 için yüzde 2.2’de bırakıldı.