IMF Türkiye’nin büyümesinde ‘yavaşlama’ öngördü: Dengesizlikler giderilmeli

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Bu yıldan itibaren Türkiye ekonomisinin büyüme hızında düşüş öngören Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomi için dört riski şöyle sıraladı: “Yüksek düzeydeki dış finansman ihtiyacı, düşük döviz rezervleri, yatırımcıların gelişen piyasalardan çıkma eğilimi, iç ve dış jeopolitik riskler.”

BBC Türkçe’nin haberine göre, ekonominin bu yıl yüzde 4.5 büyümesini bekleyen IMF, ticari kredi büyümesinin hız kestiğini ve Kredi Faranti Fonu sayesinde hızlanan kredi büyümesinin de 2017’nin sonundan itibaren yataya döndüğünü ifade etti.

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IMF’nin değerlendirmesinde Türk bankalarının kredi kalitesinde zayıflama gözlendiği belirtilirken, “2018’de büyümenin yüzde 4,5’e gerilemesi beklenirken, enflasyon hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Cari açığın da yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor” dendi.

IMF, bundan sonraki süreçte büyümenin sürdürülebilmesi için ekonomi politikasının enflasyonla mücadeleye ve dengesizliklerin giderilmesine odaklanması gerektiğini vurguladı.

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Para politikası alanında Merkez Bankası’na öngörülebilirliği ve şeffaflığı artırmak adına politikasını sadeleştirmesi tavsiye edilirken, enflasyonun düşürülmesi ve TL’nin desteklenmesi için daha sıkı bir para politikasına ihtiyaç olduğu belirtildi.