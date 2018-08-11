IMF: Türkiye’den finansal destek talebine dair bir işaret almadık

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’den finansal destek için talepte bulunmayı düşündüğüne dair herhangi bir işaret almadığını açıkladı.
Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. Türk Lirası, ABD Doları karşısında dün yaklaşık yüzde 17 değer kaybetmişti.
IMF sözcüsü Randa Elnagar, Reuters’ın sorusuna verdiği yanıtta “Türk makamlarından, finansal destek için talepte bulunmayı düşündüklerine dair herhangi bir işaret almadık” dedi.
Elnagar, IMF’nin TL’deki düşüş konusunda yorum yapmayacağını da ekledi.