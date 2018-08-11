IMF: Türkiye’den finansal destek talebine dair bir işaret almadık

Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman, Türkiye’nin Asya ülkelerinin 1997-98 döneminde yaşadığına benzer tipte, kendi kendini besleyen bir ekonomik krizin içinde olduğunu belirterek, “Bu yazgıdan kaçınmanın yolu yok mu? Var, ama biraz alengirli” dedi.