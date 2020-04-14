Diken

Yaramazlara biraz batar!

IMF: Türkiye yüzde 5 daralacak, iki yıllık enflasyon tahmini yüzde 12

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını etkisiyle Türkiye’ye dair 2020 tahminini yüzde 3.3 büyümeden yüzde 3 daralmaya düşürürken Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 5 daralacağını öngördü.

Fotoğraf: Reuters

IMF 2021’de ise Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor.

Reklam

Bugün yayınlanan ‘Küresel Ekonomik Görünüm‘ raporunda Türkiye için yıllık ortalama enflasyon beklentisi 2020 ve 2021 yılı için yüzde 12 olarak açıklandı.

IMF, cari işlemler dengesi/GSYH beklentisini bu yıl için yüzde 0.4, 2021 için yüzde -0.2 olarak açıkladı.

Fon, Türkiye’de işsizliğin bu yıl yüzde 17.2, 2021’de yüzde 15.6 seviyesinde olmasını öngörüyor.

Reklam

Bu yıl yüzde 3 küresel daralma bekleniyor

IMF 2020 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3.3 büyümeden yüzde 3 daralmaya düşürürken, 2021 yılı için büyüme öngörüsünü de yüzde 3.4’ten yüzde 5.8’e çekti.

Corona virüsü nedeniyle ekonomik faaliyetin önemli ölçüde azalması sonucunda 2020 yılı için beklenen daralma oranı, 1930’ların ‘Büyük Buhranı’ndan bu yana en sert gerilemeye işaret ediyor.

IMF küresel ekonominin 2021’de kısmi olarak toparlanarak yüzde 5.8 büyümesini bekliyor ancak tahminlerine yönelik ‘aşırı belirsizlik’ olduğunu ve sonuçların, salgının seyrine bağlı olarak daha kötü olabileceğini açıkladı.

IMF salgınla mücadele eden 25 ülkenin borçlarını öteliyor

TÜSİAD başkanı: IMF paketi dışında kalırsak piyasa algısı aleyhimize dönebilir

Reuters: Türkiye, IMF dışında tüm finansman imkanlarına sıcak bakıyor

IMF başkanı: Türkiye dahil tüm ülkelerle temas halindeyiz

SON HABERLER

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.

Tuğberk Selçuk’un ‘corona’ sergisi ‘Sadece Eczanelerde’

Covid-19 salgını sürecinde bütün müzelerin, galerilerin ve sanat kurumlarının kapanması üzerine sanatçıların planlanan sergileri de iptal edildi. Herkes gibi sanatçıların da karantina dönemi başlamış oldu. Sanatçı Tuğberk Selçuk eleştirel bir bakış açısı getirerek İstanbul’un Şişli ilçesindeki eczanelerde işlerini sergileyeceği bir sanat projesine imza attı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...