IMF: Türkiye yüzde 5 daralacak, iki yıllık enflasyon tahmini yüzde 12

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını etkisiyle Türkiye’ye dair 2020 tahminini yüzde 3.3 büyümeden yüzde 3 daralmaya düşürürken Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 5 daralacağını öngördü.
IMF 2021’de ise Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor.
Bugün yayınlanan ‘Küresel Ekonomik Görünüm‘ raporunda Türkiye için yıllık ortalama enflasyon beklentisi 2020 ve 2021 yılı için yüzde 12 olarak açıklandı.
IMF, cari işlemler dengesi/GSYH beklentisini bu yıl için yüzde 0.4, 2021 için yüzde -0.2 olarak açıkladı.
Fon, Türkiye’de işsizliğin bu yıl yüzde 17.2, 2021’de yüzde 15.6 seviyesinde olmasını öngörüyor.
Bu yıl yüzde 3 küresel daralma bekleniyor
IMF 2020 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3.3 büyümeden yüzde 3 daralmaya düşürürken, 2021 yılı için büyüme öngörüsünü de yüzde 3.4’ten yüzde 5.8’e çekti.
Corona virüsü nedeniyle ekonomik faaliyetin önemli ölçüde azalması sonucunda 2020 yılı için beklenen daralma oranı, 1930’ların ‘Büyük Buhranı’ndan bu yana en sert gerilemeye işaret ediyor.
IMF küresel ekonominin 2021’de kısmi olarak toparlanarak yüzde 5.8 büyümesini bekliyor ancak tahminlerine yönelik ‘aşırı belirsizlik’ olduğunu ve sonuçların, salgının seyrine bağlı olarak daha kötü olabileceğini açıkladı.