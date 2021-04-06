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Yaramazlara biraz batar!

IMF Türkiye öngörülerini duyurdu

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yarım puan artırarak yüzde 6’ya çıkarırken Türkiye’ye ilişkin tahminlerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun nisan sayısında büyüme beklentileri revize edildi.

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Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5.5 değil yüzde 6 büyüyeceği tahmin edildi. 2022 tahminleri ise yüzde 4.2’den 4.4’e yükseltildi.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yılki büyüme tahmini yüzde 6.3’ten 6.7’ye çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5 sabit kaldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyüyeceği öngörüldü.

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Enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 13.6, gelecek yıl için yüzde 11.8 oldu. İşsizlik oranı için de bu yıl 12.4, gelecek yıl yüzde 11 seviyesinde öngörüldü.

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