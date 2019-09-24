Diken

Yaramazlara biraz batar!

IMF: Türkiye iç ve dış risklere duyarlı olmaya devam ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin dış ve iç risklere duyarlı olmaya devam ederken, hükümetin daha fazla reform yapmaması durumunda güçlü ve sürdürülebilir büyümenin zor olacağını belirtti.

IMF ana binası. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

IMF heyetinin Türkiye temaslarındaki ‘dördüncü madde görüşmeleri’ kapsamında edindiği bilgilerden yola çıkarak hazırladığı rapor, IMF web sitesinde yayınlandı.

Reklam

IMF raporunda “(Türkiye finansal piyasalarındaki) Mevcut sakin ortam kırılgan görünüyor. Rezervler düşük kalıyor ve özel sektörün döviz borçları ve dış finansman ihtiyacı yüksek” dendi.

IMF açıklamasına göre, Türkiye’nin ekonomik politikaları açısından ana sorunu, kısa vadeli bir büyüme odağından orta vadede daha güçlü ve daha esnek bir büyümeye geçişi sağlamak.

Türkiye son 15 yılda yüzde 5’in üzerinde büyüme performansı gösterdi ancak liranın geçen yıl yüzde 30’un üzerinde değer kaybetmesiyle enflasyon ve faizler yükselirken, ülkenin resesyona girmesiyle de iç talep sert bir şekilde gerilemişti.

Reklam

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 küçüldü. Buna göre ekonomi yıllık olarak son üç çeyrekte küçülme kaydetti. Ancak başlıca ekonomik göstergeler, lira oynaklığının azalması ve enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte toparlanma işaretleri gösterdi.

Raporda, özetle şu görüşlere yer verildi:

  • Türkiye ekonomisi yeniden büyüme trendine girdi
  • Bu büyüme trendinde, özellikle 2018 sonunda liradaki büyük değer kaybı ve resesyondan sonra uygulanan politika uyaranları ve uygun pazar koşulları da etkili oldu.
  • Türk lirası yeniden kendine geldi ve döviz kuru hesaplarında önemli gelişmeler görüldü.
  • Ancak Türkiye, halen dış ve iç risklere karşı çok hassas durumda. Güçlü, sürdürülebilir, orta dönemli büyüme hedefindeki tehlikeler, reform yapılmadan bertaraf edilemez.
  • Pazarın olumlu bakışı, bu tip reformların yapılması için iyi bir fırsat sunuyor.
  • Yeni bir ekonomik programın ilan edilmesine ihtiyaç var.

IMF heyeti, Ankara’daki temasları sırasında CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle de temas etmiş, AKP’den ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tepki gelmişti.

CHP ve İYİ Parti: IMF heyeti ile ‘gizli’ görüşmedik

Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF’nin muhalefet ile görüşme yapması uygun değil

SON HABERLER

CHP ve İYİ Parti: IMF heyeti ile ‘gizli’ görüşmedik

Türkiye’ye gelen IMF heyeti ile bir otel odasında ‘gizli görüşme’ yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Gizli saklı bir görüşme yapmadık” dedi. Görüşmede Öztrak ile birlikte yer alan İYİ Partili Durmuş Yılmaz da, “Teklif onlardan geldi, gizli toplantıya gitmedik” açıklamasını yaptı. Cumhuriyet’in haberine göre Öztrak, basın toplantısında konu ile ilgili soru üzerine […]

Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF’nin muhalefet ile görüşme yapması uygun değil

Türkiye’de bulunan IMF heyetinin CHP ve İYİ parti temsilcileriyle görüşmesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşme muhatabının hükümet olduğu ve ‘bakanlığın bilgisi dışında’ görüşme yapılmasının uygun olmadığı belirtilerek, heyete ‘gerekli uyarıların’ yapıldığı ifade edildi.

İmamoğlu: Yöneticilerden ‘partilerüstü tavır’ bekleniyor, yapmayan kaybeder

Habertürk TV’de katıldığı programda soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşadıkları 23 Haziran seçiminin ‘sadece bir İstanbul seçimi olmadığını’ belirterek, demokrasiyi savunan bütün güçlerin ortaklığıyla seçimi kazandıklarını, bu yüzden ‘demokrasi dışı uygulamalara seyirci kalamayacağını’ söyledi. İmamoğlu, ‘ne sağda ne de solda olduğunu, sosyal demokrat görüşte olduğunu’ belirtti. İmamoğlu, toplumun belediye başkanı, bakan ve cumhurbaşkanından ‘partilerüstü tavır’ beklediğini, bunu yapmayanın toplumun gözünde ivme kaybedeceğini vurguladı.

İklim aktivisti Greta’nın BM’de suçladığı beş ülke arasında Türkiye de var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim konusunda dünya liderlerini suçlayıcı sert bir konuşma yaparak, “Buna nasıl cüret edersiniz? Sizi asla affetmeyeceğiz” dedi. Thunberg, bir grup genç tarafından BM’ye yapılan başvuruda beş ülkenin ‘iklim bilimine aykırı davrandığının belirlendiğini’ de açıkladı. Söz konusu beş ülke arasında Türkiye’nin de olduğu belirtiliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...