IMF: Türkiye 2019’da yüzde 2.5 daralır, 2020’de yüzde 2.5 büyür

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 daralacağı, 2020’de ise yüzde 2.5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alan tahminlere göre bu sene cari işlemler dengesi gayrı safi yurt içi hasılanın yüzde 0.7’si kadar fazla, 2020’de ise yüzde 0.4’ü kadar açık verecek.

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IMF’nin Türkiye için yıllık ortalama tüketici enflasyonu tahmini 2019 için yüzde 17.5, 2020 için yüzde 14.1 seviyesinde.

Raporda Arjantin ve Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerdeki stresli koşullar vurgulanırken, bu iki ekonomide finansal ve makroekonomik dengesizlikleri azaltmak için ihtiyaç duyulan sıkılaştırmanın etkilerini göstermeye başladığı belirtildi.

Küresel ekonomik büyümenin 2018 yılındaki yüzde 3.5 düzeyinden 2019’da yüzde 3.3 büyüyeceğini öngören IMF, raporda ‘bu yavaşlamanın Çin’in büyümesindeki yavaşlama ve Türkiye’deki resesyondan kaynaklandığını, İran’daki daralmanın da etkili olduğunu’ belirtti.

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Rapora göre 2019 yılı küresel büyümesi küresel finansal krizin gerçekleştiği 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük küresel büyüme olacak.

IMF altı ay içinde üç kez küresel büyüme tahminini düşürdü.

Gelişen ekonomilerdeki revizyonun en önemli nedenlerinden biri Türkiye

Gelişmekte olan ekonomilerin toplam büyümesinin 2018’deki yüzde 4.5’ten 2019’da yüzde 4.4’e yavaşlayacağını öngören IMF bir önceki raporunda bu tahminini 4.7 olarak açıklamıştı.

IMF’nin Küresel Ekonomik Görünüm raporundan bazı bölümler şöyle:

“Gelişmekte olan ekonomiler daha önce tahmin edilenden daha yavaş büyüyecek. Bunun en önemli nedeni ise Türkiye’de 2019 yılı için beklenen ciddi daralma. Türkiye’de talepteki zayıflığın – sıkılaşan dış finansal koşullar ve ihtiyaç duyulan sıkılaşma politikaları nedeniyle – 2019’da da devam etmesi bekleniyor.

Mali tahminler Türk otoritelerin Yeni Ekonomik Program 2019-21’de yer alan tahminlerden daha negatif bir faiz dışı denge ve genel denge öngörüyor. Bu farkın sebebi ise IMF’in hesap yönteminde dahil edilmeyen bazı gelir ve harcamaların, Türk otoritelerin hesabında dahil ediliyor olması.

Arjantin ve Türkiye’deki resesyon 2019’un geri kalanında kademeli olarak hafifleyecek. Orta vadede Türkiye’nin büyümesinin yüzde 3.5’e yükselebileceği öngörülüyor.”