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Yaramazlara biraz batar!

IMF salgınla mücadele eden 25 ülkenin borçlarını öteliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Felaketlerle Mücadele ve Yardım Fonu (CCRT) kapsamında corona virüsü salgını nedeniyle ekonomisi zarar gören 25 ülkenin borçlarını ötelediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

IMF Başkanı Kristalina Georgieva yürütme kurulunun pazartesi günü ödemelerini altı ay erteleyeceği ilk grup ülkeyi onayladığını açıkladı.

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Ülkeler şöyle: Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Chad, Comoros, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambia, Gine, Guinea-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen.

Georgieva açıklamasında CCRT’nin şu anda 500 milyon dolar kaynağı olduğunu ve bu kaynağın 185 milyon dolarını Britanya’dan, 100 milyon dolarını Japonya’dan ve açıklanmayan bir meblağın ise Çin, Hollanda ve diğer ülkelerden geldiğini söyledi. Fon bu kaynağı 1.4 milyar dolar seviyesine çıkarmaya çalışıyor.

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