IMF: Pandemide yeni aşama; yoksulluk ve eşitsizlik kötüleşecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının yeni bir aşamaya girdiğine işaret ederek küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre IMF, 18 Temmuz’da sanal ortamda düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi ‘G20 Gözlem Notu’ raporunu yayımladı.

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‘Pandeminin yeni bir aşamaya girdiği’ değerlendirmesinde bulunulan raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu bildirildi.

‘Seneye ılımlı toparlanma’

Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, “Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor” ifadesi kullanıldı.

Finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi.

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Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda şu ifadelere yer verildi: “Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek.”

‘Belirsizlik çok yüksek’

İşsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği ifade edildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: “Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir.”

‘Birlikte çalışılmalı’

Sağlık krizinin sona ermesi ve büyümenin yeniden canlandırılması için G20’nin kolektif çabalarının önemli olduğu vurgulanan raporda, politika yapıcıların salgınla mücadele için gerekli ürünlerle sağlık malzemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti altına almak için birlikte çalışması, temel ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği ifade edildi.