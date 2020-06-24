IMF küresel ekonomide küçülme öngörüsünü yüzde 3’ten 4.9’a çevirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle küresel ekonomide yüzde 3 daralma öngörüsünü yüzde 4.9’a çevirdi. Türkiye’ye ilişkin tahmin değişmedi; bu yıl yüzde 5 daralma, seneye yüzde 5 büyüme bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre IMF, dünya ekonomik görünüm raporunu pandeminin etkisini de göze alarak ‘benzeri olmayan bir kriz, belirsiz bir toparlanma’ başlığıyla güncelledi.

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‘Beklenenden daha olumsuz’

Pandeminin bu yılın ilk yarısında ekonomik faaliyet üzerinde beklenenden daha olumsuz bir etkisi olduğuna işaret edilen raporda, toparlanmanın daha önce tahmin edilenden daha kademeli olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Küresel ekonominin seneye yüzde 5.4 büyüyeceği tahmin edildi. IMF daha önce bu büyümeyi yüzde 5.8 olarak öngörmüştü.

‘Küresel stok oluşturulmalı’

Salgının olumsuz etkilerinin özellikle düşük gelirli hane halkları üzerinde daha ağır hissedildiğinin belirtildiği raporda, tüm ülkelerin sağlık sistemleri için yeterli kaynağı sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

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‘Normalleşme’ sürecine geçen ekonomilerde desteklerin bir anda değil kademeli kaldırılması gerektiği belirtildi.

Uluslararası işbirliğinin gerekliliğinin altının çizildiği raporda, temel malzeme ve koruyucu ekipmanların küresel stoklarının oluşturulması, araştırmaların finanse edilerek halk sağlığı sistemlerinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Avro bölgesi ve ABD daha fazla daralacak

Daha önce yüzde 5.9 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağı öngörülürken, seneye büyüme beklentisi ise yüzde 4.7’den yüzde 4.5’e düşürüldü.

Avro bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 10.2 küçüleceği tahmin edilirken, seneye yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Önceki tahminlerde daralma yüzde 7.5, büyüme 4.7 olarak açıklanmıştı.

Moody’s de güncellemişti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de bu yıl Covid-19 nedeniyle yüzde 4 küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomileri için tahminlerini yüzde 4.6 olarak güncellemiş, Türkiye tahminlerinde ise değişikliğe gitmeyerek bu yıl yüzde 5 daralma, seneye 3.5’lik büyüme beklendiğini açıklamıştı.