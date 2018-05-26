IMF hükümeti uyardı: Merkez Bankası serbest bırakılmalı

Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili konuşan ve endişelerini dile getiren Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, “Tüm siyasetçiler, merkez bankalarını, yapmak zorunda oldukları işleri yapabilmeleri konusunda serbest bırakarak, bağımsızlığını sağlamalıdır” dedi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Lagarde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahale ettiği yönündeki tartışmalarla ilgili “Herkes iyi olduğu işi yapmalı” yorumunda bulundu.

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Lagarde sözlerine şöyle devam etti: “Tüm siyasetçiler, merkez bankalarını, yapmak zorunda oldukları işleri yapabilmeleri konusunda serbest bırakarak, bağımsızlığını sağlamalıdır. Bence herkes en iyi olduğu işi yapmalı ve merkez bankası başkanları da genelde işlerinde iyidir. Özellikle de faiz belirleme gibi konularda ellerinde güçlü araçlar var. Bu nedenle uzmanlara bırakmak en iyi olacaktır.”