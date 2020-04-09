IMF başkanı: Türkiye dahil tüm ülkelerle temas halindeyiz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva IMF’nin dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IMF’ye yönelik eleştirileri ve IMF’nin Türkiye’ye yönelik tutumu hakkındaki soru üzerine Georgieva, “Aslında Türkiye dahil tüm üyelerimizle çok yapıcı ilişkilerimiz var” dedi.

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Açıklamasının ardından soruları cevaplayan Georgieva, IMF’nin tüm ülkeler ile alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade ederek, “Türkiye dahil tüm üyelerimizle yapıcı ilişkiler yürütmeye devam edeceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız” dedi.