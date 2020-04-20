IMF başkanı: Salgın nedeniyle 170 ülkenin ekonomisi daralacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüsü salgınının yayılmasınının yol açtığı kriz nedeniyle 170 ülkenin ekonomisinin daralacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Georgieva, corona virüsü nedeniyle 1929 yılında yaşanan ve milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden olan Büyük Buhran’dan bu yana en ağır krizin yaşanacağını ifade etti.

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Georgieva, 103 ülkenin IMF’den yardım istediğini ve 21’inin yardım isteğinin onaylandığını ekledi.

IMF, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını etkisiyle Türkiye’ye dair 2020 tahminini yüzde 3.3 büyümeden yüzde 3 daralmaya düşürmüş, Türkiye ekonomisinin ise 2020’de yüzde 5 daralacağını öngörmüştü.

IMF bir hafta önce ise Felaketlerle Mücadele ve Yardım Fonu (CCRT) kapsamında corona virüsü salgını nedeniyle ekonomisi zarar gören 25 ülkenin borçlarını ötelediğini açıklamış, Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemişti.