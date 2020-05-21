IMF başkanı: Bankalar temeüttü ve geri alımları durdurmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bankalara temettü ve hisse geri alımlarını durdurma çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Financial Times için kaleme aldığı makalede Georgieva, 2008 finansal krizinden sonra küresel regülatörlerin bankalardan yüksek kaliteli sermaye ve likidite tamponlarını artırmalarını talep ettiğini ve bunun finansal sistemin direncini önemli ölçüde güçlendirdiğini hatırlattı.

Reklam

‘Güçlü sermaye ve likidite’

Bazı gözlemcilerin söz konusu tamponları Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşı bir siper olarak gördüğüne değinen IMF başkanı, yeni kredileri desteklemek için güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarının önemli olduğunu vurguladı.

Banka tamponlarını güçlendirmek için gerekli adımlardan birinin devam eden operasyonlardan elde edilen kazançları korumak olduğunu ifade eden Georgieva, bankalara temettü ve geri alımları durdurma çağrısında bulundu: “IMF çalışanları, sistematik olarak önemli 30 küresel bankanın geçen yıl yaklaşık 250 milyar dolarlık temettü dağıttığını ve geri alım yaptığını hesapladı. Bu yıl sistemde sermaye oluşturmak için kazançlarını korumalılar.”

IMF başkanı, bankaların temettü dağıtmayıp kazançlarını korumasının hissedarlar için olumlu sonuçları olmadığını, ani ekonomik daralma karşısında bankaların sermaye tabanını daha da güçlendirmek için bunun önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Reklam

‘170 ekonomik daralacak’

Georgieva, geçen ay pandemi nedeniyle oluşan ekonomik krizin sonucunda 170 ülkenin ekonomisinin daralacağını söylemişti.