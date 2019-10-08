IMF başkanı: 2020’de küresel ekonomi 700 milyar dolar küçülebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle küresel ekonominin 2020 yılında 700 milyar dolar (4 trilyon lira) tutarında, yani (küresel) gayrısafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0.8’i kadar azalabileceğini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Göreve 1 Ekim’de geçen Georgieva ilk konuşmasında kuruluşun yeni araştırmasına atıfta bulunarak küresel ekonominin yavaşladığı uyarısında bulunup ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle ‘senkronize yavaşlamaya’ girildiğini ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Reklam

IMF’nin yaptığı araştırma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik açıkladığı veya başlatmayı planladığı gümrük vergilerini de hesaba katıyor. Georgieva’nın verdiği bilgiye göre GSYH’de oluşacak kaybın büyük bölümü işletmelerin ekonomiye duyduğu güvenin bozulmasından ve piyasanın vereceği olumsuz tepkiden kaynaklanacak.

IMF başkanı şöyle konuştu: “2019 yılında dünyanın neredeyse yüzde 90’ında daha yavaş büyüme bekliyoruz. Küresel ekonomi şu anda senkronize şekilde yavaşlıyor. Bu da ekonomik büyümenin bu yıl 2010’lu yılların başından bu yana en düşük seviyeye inmesi demek oluyor.”

Ülkelere küresel ticaret düzenlemelerini herkes için daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışma çağrısında bulunan Georgieva, Çin’in eleştirilen dış ticaret politikalarına da atıfta bulundu ancak ülke adı vermedi.

Reklam

“Bu durum sübvansiyon, fikri mülkiyet haklarına ve teknoloji transferi konusuna eğilmeyi gerektiriyor” diyen IMF başkanı modern hale getirilecek uluslararası ticaret sistemi sayesinde hizmet ve e-ticaret alanlarının potansiyelinden daha çok yararlanılacağına dikkat çekti.



