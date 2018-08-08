IMF açıkladı: Türkiye’nin borç isteyeceği yönünde işaret almadık

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin borç isteyeceği yönünde bir işaret almadığını açıkladı.

Son günlerde Türkiye’nin mali sorunlarını çözebilmek için IMF ile yeni ekonomik program yapabileceği, bunun karşılığı olarak da kredi alacağı yönünde söylentiler başlamıştı.

Reklam

Bloomberg News, konuyu IMF yetkililerine mail yoluyla sordu. IMF’den yapılan açıklamada “Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi dördüncü bent raporuyla belirtmiştik” dendi.