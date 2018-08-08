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Yaramazlara biraz batar!

IMF açıkladı: Türkiye’nin borç isteyeceği yönünde işaret almadık

 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin borç isteyeceği yönünde bir işaret almadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Son günlerde Türkiye’nin mali sorunlarını çözebilmek için IMF ile yeni ekonomik program yapabileceği, bunun karşılığı olarak da kredi alacağı yönünde söylentiler başlamıştı.

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Bloomberg News, konuyu IMF yetkililerine mail yoluyla sordu. IMF’den yapılan açıklamada “Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi dördüncü bent raporuyla belirtmiştik” dendi.

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