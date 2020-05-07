IMF 50 üye ülkeye 18 milyar dolar acil mali destek verecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) 189 üyesinin 50’sine Covid-19 salgını ile mücadele etmeleri için yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

IMF sözcüsü Gerry Rice, geri kalan 50’den fazla ülkenin taleplerinin de ivedi şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

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Rice ayrıca IMF icra kurulunun, Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisini 11 Mayıs’ta değerlendirmeye alacağını belirtti.

Rice başvuruları beklemede olan ülkelerin hepsinin adını vermedi, ancak kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya’dan gelen taleplerin değerlendirdiğini ifade etti.

IMF Başkanı Kristalian Georgieva 9 Nisan’da IMF’nin dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduğunu bildirmişti. Türkiye ise IMF hariç her türlü kaynağa açık olduğunu söylüyor.